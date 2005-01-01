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تأهب عسكري في ضواحي بيروت ليلا ومسيرات إسرائيلية في الأجواء ..فيديو

الأربعاء 03 فبراير 2021 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تأهب عسكري في ضواحي بيروت ليلا ومسيرات إسرائيلية في الأجواء ..فيديو



وكالات

أفادت وسائل إعلام لبنانية، أمس الثلاثاء، أن الجيش اللبناني استقدم تعزيزات إلى الضاحية الجنوبية لبيروت عند الساعة الحادية عشر ليلا، وذلك بسبب التحليق المنخفض للطائرات المسيّرة الإسرائيلية في أجواء المنطقة.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن مراسلها أن التحليق الإسرائيلي كان منخفضا في بيروت وخصوصا في منطقة الضاحية الجنوبية.

وبحسب المصادر، نشر الجيش اللبناني قناصة على الأبنية في شارع حي ماضي - معوض في ضواحي بيروت بعد تحليق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض جدا في المكان.

وشهدت المنطقة ليلا استنفارا أمنيا، وذلك خشية حصول أحداث أمنية حصلت سابقا.  

 

#لبنان #اسرائيل #مسيرات إسرائيلية

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