اعتقال 3 شبان خلال تظاهرات لفلسطينيي 48

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الليلة الماضية، 3 شبان فلسطينيين من سكان مدينة الناصرة خلال مشاركتهم في تظاهرة احتجاجية على قتل شابين أمس في طمرة بالجليل السفلي.

وبحسب موقع معاريف، فإن آلاف الفلسطينيين تظاهروا في عدة مناطق عربية منها الناصرة وطمرة وباقة الغربية وأم الفحم، مرددين شعارات منددة بسلوك الشرطة الإسرائيلية، وكذلك بالجريمة والعنف المتزايد في المناطق العربية.

وأغلق المتظاهرون في عدد من المناطق شوارع رئيسية، بينما أحرق البعض إطارات السيارات، وسط ترديد شعارات تؤكد على حرمة الدم، واتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس في مواجهة الجريمة.