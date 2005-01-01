  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

اعتقال 3 شبان خلال تظاهرات لفلسطينيي 48

الأربعاء 03 فبراير 2021 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 3 شبان خلال تظاهرات لفلسطينيي 48



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الليلة الماضية، 3 شبان فلسطينيين من سكان مدينة الناصرة خلال مشاركتهم في تظاهرة احتجاجية على قتل شابين أمس في طمرة بالجليل السفلي.

وبحسب موقع معاريف، فإن آلاف الفلسطينيين تظاهروا في عدة مناطق عربية منها الناصرة وطمرة وباقة الغربية وأم الفحم، مرددين شعارات منددة بسلوك الشرطة الإسرائيلية، وكذلك بالجريمة والعنف المتزايد في المناطق العربية.

وأغلق المتظاهرون في عدد من المناطق شوارع رئيسية، بينما أحرق البعض إطارات السيارات، وسط ترديد شعارات تؤكد على حرمة الدم، واتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس في مواجهة الجريمة.

الأكثر قراءة اليوم

التنمية بغزة تحدد الفئات المستفيدة من المنحة القطرية وموعد الصرف

لأول مرة.. شاهد: الجيش المصري يكشف امتلاكه رسميا صواريخ سكالب الشبحية

حلس يتحدث عن ملف تفريغات 2005: إنهاء التقاعد المالي وراتب كامل عن شهر فبراير

معاريف: هكذا أقنع وزير الاستخبارات المسؤوليين السودانيين أن البقر لدينا هو الأفضل في العالم..!

هبوط شعبية الرئيس الامريكي جو بايدن منذ توليه الرئاسة

سقوط طائرة استطلاع اسرائيلية على حدود غزة

الصحة بغزة تكشف حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء

الأخبار الرئيسية

فيديو.. الرجوب: من يتحدث عن قائمة مشتركة مع حماس "مش داري وين الله حاطه"

الخارجية الأمريكية تعلن استئناف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

حماس توجه رسالة للمواطنين بشأن الانتخابات الفلسطينية... "نقف على مفترق طرق"

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

النخالة

الجهاد الاسلامي تكشف تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة النخالة مع بوغدانوف في موسكو