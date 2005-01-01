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بدء تقديم قوائم انتخابات الكنيست الإسرائيلي

الأربعاء 03 فبراير 2021 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدء تقديم قوائم انتخابات الكنيست الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

 تبدأ لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، في تلقي قوائم المرشحين لانتخابات الكنيست الـ 24 والتي ستجري في الثالث والعشرين من الشهر المقبل.

وبحسب صحيفة هآرتس، فإنه خلال اليومين المقبلين وتحديدًا حنى منتصف ليل الخميس، يجب على كل حزب تقديم قائمته النهائية للمرشحين، واختيار الحروف التي ستتم طباعتها على أوراق الاقتراع لقائمة كل حزب.

ووفقًا للصحيفة، فإنه يجب على أي طرف يرغب في العمل بشكل مشترك مع طرف آخر إكمال الاتصالات في غضون اليومين المقبلين لتقديم القائمة الخاصة بهما.

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