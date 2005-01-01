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وزير الطاقة الإسرائيلي: أمام إيران نحو 6 أشهر لإنتاج مواد انشطارية كافية لصنع سلاح نووي

الثلاثاء 02 فبراير 2021 11:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الطاقة الإسرائيلي: أمام إيران نحو 6 أشهر لإنتاج مواد انشطارية كافية لصنع سلاح نووي



القدس المحتلة /سما/

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، اليوم الثلاثاء، إن أمام إيران نحو ستة أشهر لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي واحد.

وأضاف خلال مقابلة في هيئة البث الإسرائيلي الرسمية "كان": "فيما يتعلق بالتخصيب، يمكنهم الوصول للكمية الكافية في غضون نصف عام إذا فعلوا كل ما يلزم، وفيما يتعلق بالسلاح النووي تبلغ المدة حوالي عام أو عامين"، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب "أضرت بشدة بمشروع إيران النووي".

وكان وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن قد قال إن إيران "يمكنها تطوير سلاح نووي في غضون اسابيع ان استمرت بانتهاك الاتفاق النووي"، واضاف بلينكن في مقابلة مع شبكة "ان بي سي" الامريكية ان الحديث "يدور عن انتهاكات كبيرة"، وقال ان الولايات المتحدة فعلا مستعدة للعودة الى الاتفاق النووي لكن بشرط ان تفي إيران بالتزاماتها "بشكل اطول واقوى".

وسرعت إيران في الفترة الأخيرة من التخلي عن التزاماتها بموجب الاتفاق الذي بدأت في انتهاك شروطه في 2019 ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه وإعادة فرضها العقوبات عليها.

#اسرائيل #ايران #البرنامج النووي الإيراني #سلاح نووي #يوفال شتاينتز

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