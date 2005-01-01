استطلاع: تصاعد قوة العمل برئاسة ميخائيلي

القدس المحتلة /سما/

بيّن استطلاع للرأي العام الإسرائيلي نشرته القناة 13، مساء اليوم، الثلاثاء، حصول حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو على 29 مقعدًا، لو جرت انتخابات الكنيست اليوم، بينما تصاعدت قوّة حزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي، إلى 8 مقاعد.

ولو جرت الانتخابات اليوم، لحلّ حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لبيد ثانيا وحصل على 16 مقعدًا، يليه حزب "تيكفا حدشا" برئاسة غدعون ساعر، بنفس العدد من المعقد (16) متخلفا عنه بعدد قليل نسبيا من الأصوات.

في حين سيتراجع تمثيل حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت، إلى 10 مقاعد، مقارنة بالاستطلاعات الأخيرة. وبحسب اللاستطلاع، يتراجع تمثيل القائمة المشتركة (بمركباتها الأربعة - دون مراعاة انشقاق "الإسلامية الجنوبية" عن القائمة)، لتحصل على 10 مقعدًا.

وتحصل كتلة "يهدوت هتوراه" على 8 مقاعد، في حين يحصل حزب "شاس" على 7 مقاعد، كما يحصل حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 7 مقاعد.

ويحصل حزب "ميرتس" على 5 مقاعد، يأتي حزب "كاحول لافان" أخيرًا بـ7 مقاعد.

ووفقا للاستطلاع لن يتكمن نتنياهو من تشكيل حكومة يمين، إذ يحصل معسكره على 54 مقعدا إذا ما انضم إليه اليمين المتطرف متمثلا "بيمينا" برئاسة بينيت.

ويفشل في تجاوز نسبة الحسم (3.25%)، يحسب الاستطلاع، "الحزب الاقتصادي الجديد"، برئاسة يارون زليخه (2.7%)، وحزب "الإسرائيليين" برئاسة حولدائي (0.9%)، و"عوتسما يهوديت"، برئاسة إيتمار بن غفير (2%)، وحزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش (2%)، و"توفا" برئاسة عوفير شيلح (0%)، و"غيشر" برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس (0.3%).

وفحص الاستطلاع إمكانية خوض حزب العمل الانتخابات بقائمة مشتركة تضم حزب "توفا" وحزب "الإسرائيليين"، وفي هذه الحالة يرتفع تمثيلها ليصل إلى 11 مقعدا.

كما فحص الاستطلاع إمكانية تحالف أحزاب اليمين المتطرف: "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" و"البيت اليهودي"، وفي هذه الحالة تحصل أحزاب اليمين المتطرف على 6 مقاعد، وذلك على حساب الليكود الذي ينخفض تمثيله إلى 27 مقعدا و"يميمنا" التي تتراجع إلى 8 مقاعد.

كما فحص الاستطلاع إمكانية انشقاق القائمة العربية الموحدة (الإسلامية الجنوبية) عن القائمة المشتركة، وفي هذه الحالة تحصل القائمة العربية الموحدة على 4 مقاعد، ويتراجع تمثيل المشتركة إلى 8 مقاعد.