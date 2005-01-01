المغرب وإسرائيل تناقشان تطبيق استئناف العلاقات الدبلوماسية

القدس المحتلة /سما/

أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي، مساء اليوم الثلاثاء، محادثة هاتفية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن المكالمة تناولت تطبيق اتفاقية استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمملكة وقضايا إقليمية.

من جهته قال القائم بأعمال السفير الإسرائيلي في الرباط دافيد جوفرين إن طواقم من إسرائيل والمغرب ستجتمع هذا الشهر تمهيدًا لإيفاد بعثتين مغربية إلى إسرائيل وإسرائيلية إلى المغرب الشهر القادم.

وأضاف "إن الرحلات الجوية بين البلدين ستبدأ خلال شهرين، وشركات الطيران الإسرائيلية تستعد لذلك".