"الخارجية": تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جاليتنا بإيطاليا

رام الله /سما/

أفادت وزارة الخارجية والمغتربيين، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جاليتنا بإيطاليا، ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 12039 إصابة، منذ بدء الجائحة.

وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس اليوم في صفوف جالياتنا، ليبقى عدد الوفيات 364 وفاة.

وذكرت سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا، أنه بتسجيل الإصابات التسع الجديدة، يرتفع عدد الإصابات في صفوف جاليتنا إلى 276، فيما سجلت 6 حالات وفاة سابقة.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا هناك بعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية لليوم التاسع على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 116، كما لم تسجل أي إصابة جديدة في صفوف الجالية هذا اليوم، ليبقى عدد الإصابات 9029 إصابة.