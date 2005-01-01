  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

"الخارجية": تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جاليتنا بإيطاليا

الثلاثاء 02 فبراير 2021 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جاليتنا بإيطاليا



رام الله /سما/

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربيين، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جاليتنا بإيطاليا، ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 12039 إصابة، منذ بدء الجائحة.

وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس اليوم في صفوف جالياتنا، ليبقى عدد الوفيات 364 وفاة.

وذكرت سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا، أنه بتسجيل الإصابات التسع الجديدة، يرتفع عدد الإصابات في صفوف جاليتنا إلى 276، فيما سجلت 6 حالات وفاة سابقة.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا هناك بعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية لليوم التاسع على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 116، كما لم تسجل أي إصابة جديدة في صفوف الجالية هذا اليوم، ليبقى عدد الإصابات 9029 إصابة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتائج التوجيهي التكميلي في الأردن 2020 - 2021 الدورة التكميلية

التنمية بغزة تحدد الفئات المستفيدة من المنحة القطرية وموعد الصرف

حلس يتحدث عن ملف تفريغات 2005: إنهاء التقاعد المالي وراتب كامل عن شهر فبراير

ملحم: استحقاقات موظفي غزّة مشروعة وسيتم اعتماد كافة منتسبي تفريغات 2005

معاريف: هكذا أقنع وزير الاستخبارات المسؤوليين السودانيين أن البقر لدينا هو الأفضل في العالم..!

بعد وقف صفقة الطائرات..بايدن يصدم الإمارات ويقرر الإبقاء على رسوم واردات الألمنيوم

هبوط شعبية الرئيس الامريكي جو بايدن منذ توليه الرئاسة

الأخبار الرئيسية

حماس توجه رسالة للمواطنين بشأن الانتخابات الفلسطينية... "نقف على مفترق طرق"

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

النخالة

الجهاد الاسلامي تكشف تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة النخالة مع بوغدانوف في موسكو

أبو حسنة يتحدث عن رواتب الموظفين وعمليات التوظيف بـ"أونروا":هذا ما سنطلبه من الدول بمؤتمر المانحين

8888

شاهد: فلسطين تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا"