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مصر.. تفاصيل اغتصاب قاض كبير لفتاة ومطالبة "قاضي محاكمة القرن" بعقوبة شديدة

الثلاثاء 02 فبراير 2021 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. تفاصيل اغتصاب قاض كبير لفتاة ومطالبة "قاضي محاكمة القرن" بعقوبة شديدة



القاهرة /سما/

استأنفت محكمة جنايات القاهرة في مصر برئاسة محمود كامل الرشيدي "قاضي محاكمة القرن" أولى جلسات القضية المتهم فيها قاض بمحكمة الاستئناف.

ويتهم في القضية القاضي بمحكمة الاستئناف وصديقه صاحب مكتب مقاولات، حيث قاما باستدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل إلى إحدى قرى الساحل الشمالي بعد خداعها لاغتصابها.

وفي بداية الجلسة تلت النيابة أمر الإحالة وطالبت بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، حيث كشفت قيام المتهمين يومي 8 و9 ديسمبر الماضيين بخطف المجني عليها بالتحايل بأن اتفقا على استدراجها لمواقعتها كرها عنها. وفق موقع  مصراوي

وأوهم المتهم الأول المجني عليها بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية، وطلب منها مرافقته مدعيا حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق فتوجهت معه على هذا الأساس.

وبعد ذلك توجه المتهم الثاني معهما لإحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاما باستئجارها فانخدعت المجني عليها واضطرت للمبيت معهما.

فقام المتهمان بشل حركتها حتى خارت قواها وفقدت وعيها فجرداها من ملابسها واغتصباها، وبعدما استيقظت وجدت نفسها عارية والجناة في حالة نوم.

وقالت المجني عليها وفقا للنيابة أنها قامت بالهروب وهي في حالة هستيرية مستغيثة بالجيران حتى قابلتها ربة منزل وقامت بمساعدتها في الاختباء من الجانيين والاتصال بالإسعاف الذي حضر ونقلها للمستشفى.

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