نتنياهو: نستعد للخروج التدريجي من الإغلاق خلال الأسبوع المقبل

القدس المحتلة /سما/

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الثلاثاء، أن حكومته تستعد لبدء خطة الخروج التدريجي من الإغلاق ورفع القيود بدءا من الأسبوع المقبل، مشددا على أن الهدف الحالي يتمثل في تطعيم ما لا يقل عن 90% من الأشخاص بأعمار 50 عامًا فما فوق في اللقاح ضد فيروس كورونا في غضون أسبوعين.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين إنه "نحن في أوج سباق نخوضه بين حملة التطعيمات والطفرة، حيث تشكل حملة التطعيمات هذه المفتاح لدينا لخطة الخروج من الكورونا".

وأضاف أنه "عندما أقول إن جائحة كورونا تضربنا، فأقصد أنها تضرب العالم كله. فحاليًا يتحدثون في ألمانيا عن تمديد حالة الطوارئ حتى شهر حزيران/ يونيو، بينما تبادر الدول الأخرى إلى تمديد الإغلاق المحكم بأسابيع عديدة. وفي بريطانيا توفي عدد أشخاص أكبر من إسرائيل بثلاثة أضعاف، وكل حالة وفاة تشكل خسارة بطبيعة الحال".

وتابع: "تضربنا جائحة كورونا، دعوني أوضح لكم لأي مدى قد انتشرت. قبل عدة أيام، بلغ 70% من إجمالي العينات التي قمنا بسحبها. أما الآن فهذا يبلغ على الأرجح 80%، بمعنى التفشي الهائل والسريع".

وأشار إلى أنه "تنتمي 97% من حالات الوفيات إلى الفئات العمرية للأشخاص الذين يبلغون 50 عامًا فما فوق من العمر"، وأضاف "من ناحية المرضى المصابين بحالات خطيرة، فإن معدل 93% من المرضى في حالات خطيرة ينتمون إلى الفئات العمرية للأشخاص الذين يبلغون خمسين عامًا فما فوق".

وقال إنه "شيء يضربنا بل يضربنا بصورة واضحة للغاية. وإذا تمكنّا من تطعيم وحماية الأشخاص المنتمين إلى هذه الفئة، فيعني ذلك أننا ماضون في الطريق للتغلب على كورونا إلى حد كبير. وهذا مشروط بطبيعة الحال بعدم حدوث مفاجآت أمثال الطفرات الجديدة التي لا نعرفها والتي من شأنها الوصول إلى إسرائيل، وبالتالي فإننا نغلق الحدود كما تعلمون".

واعتبر نتنياهو أن الهدف الذي حددته الحكومة "يشكل أساس خروجنا من جائحة كورونا والذي يتمثل في تطعيم ما لا يقل عن 90% من الأشخاص بأعمار 50 عامًا فما فوق في غضون أسبوعين. إنه بمثابة هدف قابل للتحقيق، علمًا بأن نسبة 77% منهم قد تلقوا التطعيم فعلاً".

وأضاف "نأمل بأن نستكمل ذلك خلال الأسبوعين المقبلين. فأناشد الجميع وأقول إنه حتى إذا لم تتلقَ أو لم تتلقوا التطعيم، فتوجهوا للحصول عليه. هذا أمر حيوي، ليس لأجلكم فحسب، وإنما لأجلنا جميعًا، كونه يسمح لنا بفتح الاقتصاد تدريجيًا بل ويسمح لنا بإنقاذ الأرواح بالدرجة الأولى".

وعن تمديد إمكانية تمديد الإغلاق، قال إن "كل يوم حاسم، ومعنى ثلاثة أيام إضافية من الإغلاق، حماية حوالي 200 ألف شخص آخر، هم الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم زائد أسبوع واحد، ومن بينهم 120 ألف شخص بعمر يفوق 50 عامًا وببساطة إنقاذ الأرواح".

وأضاف أن "تطعيم الأشخاص بعمر 50 عامًا فما فوق يتيح لنا إمكانية الخروج من الإغلاق تدريجيًا، وإنقاذ الأرواح وفتح الاقتصاد".

وأكد أن الحكومة ستشرع "في الفتح التدريجي خلال الأسبوع المقبل، لكننا سنخرج بشكل حذر. وسأرفع هذا الهدف على الحكومة، كما وسنطرحه مع خطة الخروج". وشدد على أن الخروج من الإغلاق ورفع القيود سيكون "بحذر تمامًا بسبب ما شاهدتموه هنا وما يحدث في العالم كله".