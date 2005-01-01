نتنياهو إلى الإمارات الأسبوع المقبل واتفاق إسرائيلي - بحريني على التعاون الأمني

القدس المحتلة /سما/

اتفق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمير أوحانا، ووزير الداخلية البحريني، راشد بن عبد الله آل خليفة، على التعاون المشترك بين وزارتيهما.

جاء ذلك خلال محادثة أجراها الوزيران عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، الثلاثاء، عبر تطبيق زووم، بحسب القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11").

وعلى صلة أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم القيام بزيارة مدتها ثلاث ساعات للإمارات وربما البحرين الأسبوع المقبل؛ وجاء في بيان مقتضب أن نتنياهو "سيزور الإمارات الأسبوع المقبل. كما هناك احتمال بأنه سيزور في هذا الإطار مملكة البحرين".

واتفق الوزيران على بدء الإجراءات اللازمة لإطلاق التعاون المشترك، وقام كل منهما بدعوة نظيره لزيارة بلاده، وفق المصدر ذاته.

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية المحادثة بين أوحانا وآل خليفة بأنها كانت "دافئة وودية".

وأضافت أن الوزيرين هنأ كل منهما الآخر على توقيع اتفاق التطبيع وأشارا إلى أن المحادثة تدور حول "خطوة إيجابية تغير بشكل كبير الواقع في الشرق الأوسط".

فيما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أن الاتصال بين الطرفين "تم صباح الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي".

وأضافت: "بحث وزير الداخلية ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، مجالات التعاون الأمني وتبادل الخبرات، والتأكيد على أهمية المضي قدما للعمل على تطوير هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة".

ومنتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، وقعت البحرين اتفاقية لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، في خطوة قوبلت بانتقادات فلسطينية حادة.