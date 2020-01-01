الجيش الاسرائيلي: حجم المشتريات بلغ 12.5 مليار شيكل خلال 2020

القدس المحتلة /سما/

أعلنت إدارة المشتريات والإنتاج في وزارة الجيش الإسرائيلي عن حجم المشتريات خلال عام 2020 الخاصة بأزمة كورونا.



وذكرت الإدارة وفق القناة 7 العبرية أن حجم مشتريات الجيش الإسرائيلي في عام 2020 بلغت 12.5 مليار شيكل.



وأوضحت أن 3.9 مليار شيكل تم استخدامها لشراء وسائل وخدمات ومعدات طبية لمواجهة كورونا، وفقا لاحتياجات وزارة الصحة وقيادة الجبهة الداخلية وعوامل أخرى.



ونوهت أنه تم تشغيل 23 طائرة شحن لنقل المعدات الطبية الأساسية إلى إسرائيل.



وتلخصت المشتريات في شراء كمامات وأجهزة وقاية وأجهزة تنفس وفتح خطوط إنتاج محلية ولإنتاج أجهزة فحص كورونا.