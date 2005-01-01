نيابة عن الرئيس: السفيرة سليمان تقلد رئيس وزراء هولندا الأسبق دريس فان آخت وسام "نجمة القدس الكبرى"

امستردام /سما/

نيابة عن الرئيس محمود عباس، قلدت سفيرة دولة فلسطين لدى مملكة هولندا روان سليمان، اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء هولندا الاسبق دريس فان آخت، وسام "نجمة القدس الكبرى".

وجرت مراسم تقليد الوسام في الذكرى التسعين ليوم ميلاد فان آخت، وبحضور أفراد عائلته في مدينة نايميخن الهولندية.

ونقلت سليمان تحيات الرئيس لفان آخت خلال التكريم، الذي يأتي تقديرا له على مواقفه المبدئية والشجاعة في دعم وتأييد القضية الفلسطينية عبر مساهماته المتميزة وعمله الدؤوب للدفاع عن حقوق شعبنا وقضيته العادلة، علما بأنه شغل منصب رئيس وزراء هولندا بين الأعوام 1977 و1982، وكان رئيسا للحزب الديمقراطي المسيحي آنذاك.

كما أطلق عام 2009 "منتدى الحقوق" "The Rights Forum"، والتي تعد الآن من أهم المؤسسات الهولندية الداعمة للقضية الفلسطينية، وهو الرئيس الفخري الحالي لمجلس إدارة هذه المؤسسة.

من جهته، عبر فان آخت عن بالغ اعتزازه وتقديره للرئيس محمود عباس لمنحه وسام "نجمة القدس الكبرى"، مؤكدا عزمه على الاستمرار بمسيرته من أجل دعم القضية الفلسطينية التي تتجلى فيها معاني الحق والعدل، وتمثل الاختبار الأبرز لمنظومة عمل القانون الدولي، ولدور المجتمع الدولي في تحقيق العدالة وإرساء قواعد الامن والاستقرار في العالم.