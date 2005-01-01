سفير الإمارات في واشنطن: واثقون من إتمام صفقة "إف-35".. ومراجعة بايدن "شكلية"!

واشنطن /سما/ رويترز

أكد سفير الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، يوسف العتيبة، أن مراجعة الرئيس الجديد جو بايدن، لمبيعات الأسلحة المعلقة إلى حلفاء الولايات المتحدة "قريبة".

وقال العتيبة إنه واثق من إتمام صفقة بيع طائرات "إف-35" الأمريكية إلى الإمارات، بعد مراجعة بايدن.

وأضاف العتيبة "فعلنا كل شيء كما يجب، وسيكتشفون ذلك فور استكمال المراجعة وستتم الصفقة".

وتابع السفير خلال منتدى عبر الإنترنت قام بتنظيمه معهد واشنطن أمس الاثنين، أن مراجعة بايدن "شكلية".

وقال العتيبة "ما زال كل شيء يسير في مجراه في الوقت الذي تجري فيه المراجعة. أنا واثق أن الأمر سينتهي في المكان المناسب".

وتابع "إذا كنتم ستصبحون أقل وجودا ومشاركة في الشرق الأوسط، فلا يمكنكم في الوقت نفسه حرمان شركائكم، الذين تتوقعون منهم بذل المزيد، من الأدوات".

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي، إن إدارة بايدن قررت وقف تنفيذ بعض مبيعات الأسلحة المرتقبة إلى حلفاء للولايات المتحدة مؤقتا بهدف مراجعتها.

وكانت الإمارات قد أبرمت صفقة الطائرات في آخر يوم للرئيس السابق دونالد ترامب في السلطة، وهي بقيمة 23 مليار دولار وتشمل طائرات "إف 35" وعددها 50 طائرة، و18 طائرة مسيرة وأسلحة أخرى.

بينما قررت إدارة بايدن وقف مبيعات الأسلحة لحين مراجعتها من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تولى السلطة في 20 يناير الماضي.