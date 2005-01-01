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مخيما دير بلوط والمحمدية بسوريا مُهدّدان بفعل فيضان نهر عفرين

الثلاثاء 02 فبراير 2021 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخيما دير بلوط والمحمدية بسوريا مُهدّدان بفعل فيضان نهر عفرين



دمشق /سما/

حذّرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، تداعيات اجتاح فيضان نهر مدينة عفرين بريف حلب الشمالي المنطقة التي يتمركز فيها مخيمي دير بلوط والمحمدية بسوريا.

وأوضحت المجموعة، في بينان لها، أنّ اجتياح فيضان مهر عفرين، يُشكّل تهديدًا على الخيام التي تضم مئات العائلات الفلسطينية والسوريّة بالغرق والاقتلاع من مكانها.

وقالت:  "إنّ ماء النهر قطع الطريق الرئيسي بين المخيمين وبين المناطق المجاورة له"، لافتةً إلى أنّ المهجرين يخشون من أن يعاود النهر ارتفاعه وفيضانه ويستمر بزحفه إلى خيامهم.

وفي ذات السياق، أطلق المهجرون الفلسطينيون شمال سوريا نداء استغاثة طالبوا خلاله المؤسسات الدولية والفلسطينية والمعنيين التدخل لإنقاذهم من المأساة التي تواجههم، ونقلهم إلى مناطق آمنة من الأمطار والفيضانات وبرد الشتاء.

وتقطن مخيم دير بلوط نحو 250 عائلة فلسطينية مهجرة من مخيمي اليرموك وخان الشيح، هو ملحق بمخيم المحمدية الرئيسي الذي أنشأته "آفاد" التركية، ويحوي المخيمان قرابة (1100) خيمة، ويعاني المخيمان من عدم توفر الخدمات الأساسية ويفتقران لأدنى مقومات الحياة الكريمة.

#مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا #مخيمات اللاجئين #اللاجئين الفلسطينيين #مخيم دير بلوط #مخيم المحمدية

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