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الجيش الإسرائيلي يعتقل سوريا دخل إلى الجولان المحتل

الثلاثاء 02 فبراير 2021 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعتقل سوريا دخل إلى الجولان المحتل



القدس المحتلة /سما/

اعتقل الجيش الإسرائيلي شخصا وصفه بأنه "راعي أغنام"، بعد أن تجاوز خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان المحتلة، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء.

وأضاف البيان أن الرحل "تجاوز الحدود متعمدا من الأراضي السورية إلى الأراضي الإسرائيلية".

وتابع بيان الجيش الإسرائيلي أن "المشتبه اعتُقل شرقي السياج الحدودي، خلال كمين جرت المبادرة إليه في وسط هضبة الجولان، وجرى نصبه في إطار جهد متواصل من أجل حماية الحدود".

وتم نقل المعتقل إلى جهات أمنية إسرائيلية من أجل مواصلة التحقيق معه.

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #اعتقال #سوريا #الحدود السورية

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