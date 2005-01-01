كورونا المجتمع العربي: 7 وفيات و1024 حالة نشطة خلال يومين

القدس المحتلة /سما/

بلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد لغاية صباح اليوم، الثلاثاء، في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة 101543، في حين بلغ مجمل الإصابات في البلاد 655001 وبهذا انخفضت نسبة الإصابات في البلدات العربية مجمل الإصابات في البلاد إلى 15.5%؛ وفقا لمعطيات الهيئة العربية للطوارئ.

وبلغ عدد التطعيمات للوجبة الأولى في البلدات العربية نحو 235738 في حين بلغ على مستوى البلاد 3165400، وبهذا لا زالت نسبة التطعيم في البلدات العربية منخفضة (16.6%) مقارنة بالمعدل العام 34.4%، أما بما يتعلق بالوجبة الثانية فقد بلغ عدد التطعيمات في البلدات العربية نحو 110855 فقط مقابل 1824425 على مستوى البلاد لتبلغ نسبة التطعيم الكلية للوجبة الثانية 7.8% فقد مقابل 19.8% على مستوى البلاد.

أما بخصوص التطعيم من جيل 60 عاما وما فوق فقد بلغ للوجبة الأولى 56.1% في البلدات العربية مقابل 84.2% على مستوى البلاد، وفيما يتعلق بالوجبة الثانية فقد بلغت النسبة في البلدات العربية 38.3% مقابل 72.6% في المعدل العام.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة في البلدات العربية منذ مطلع الأسبوع 1024 إصابة، في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد بلغ عدد المصابين الجدد منذ مطلع الأسبوع 14068، وبهذا انخفضت نسبة الإصابات الجديدة في البلدات العربية إلى نحو 7.3% من مجمل المصابين الجدد في البلاد.

وانخفض مجمل الحالات النشطة في البلدات العربية إلى 7665 ليسجل انخفاضا بـ422 حالة منذ مطلع الأسبوع، وعلى مستوى البلاد فقد بلغ عدد الحالات النشطة 76434، وبهذا انخفضت نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية إلى نحو 7% من مجمل الحالات النشطة في البلاد.

وعلى صعيد البلدات العربية فلا زالت الناصرة في مقدمة الحالات النشطة بـ681 حالة، تليها شفاعمرو بـ293، أم الفحم بـ267، سخنين بـ258، طمرة بـ216، بيت جن بـ213 وعرابة بـ202.

ومنذ مطلع الأسبوع جرى تسجيل 7 وفيات في البلدات العربية ليرتفع مجمل الوفيات في البلدات العربية إلى 760 حالة، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد لذات الفترة بـ71 حالة ليبلغ مجمل الوفيات في البلاد 4816، وبذلك بلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية مجمل الوفيات 15.7% من مجمل الحالات في البلاد منذ بداية الأزمة.

هذا، وبلغ عدد الحالات الخطيرة في البلدات العربية 179 حالة منها 68 حالة خاضعة لأجهزة التنفس الاصطناعي، في المقابل وعلى مستوى البلاد ارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى 1024 حالة منها 316 حالة موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي.