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كوخافي يحظر خروج الجنود من القواعد العسكرية المغلقة

الثلاثاء 02 فبراير 2021 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي يحظر خروج الجنود من القواعد العسكرية المغلقة



القدس المحتلة /سما/

أمر رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي اليوم الثلاثاء بمنع خروج الجنود من القواعد العسكرية المغلقة.
 
وبحسب موقع "والا" العبري، جاء قرار كوخافي؛ بسبب ازدياد الإصابات بفيروس كورونا.
 
ووفق الموقع العبري، سيسري هذا الأمر على كافة القواعد العسكرية المغلقة باستثناء القواعد التي تم تعريفها انها "محصنة" (حصل عناصرها على اللقاح) و"خضراء" حيث سيسمح لهم الخروج بشكل اعتيادي، بينما في القواعد العسكرية المفتوحة صدرت أوامر بأن يعملوا بورديات مع الحفاظ على نظام الكبسولات. 

ولفت إلى أن الأوامر جاءت على ضوء انتشار الفيروس في وحدات المشاة العسكرية، وحتى صباح اليوم سجلت 2,406 إصابة لجنود في الخدمة الإلزامية والثابتة ولموظفين في الجيش جميعهم إصابتهم توصف بالطفيفة. وتلقى حتى اليوم 117.558 الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تلقى الجرعة الثانية 25,328. 

وسجل خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاع بعدد الإصابات بالفيروس بين الجنود الإسرائيليين، أدى إلى إلغاء تدريبات عسكرية لوحدة جفعاتي كان مخطط إقامتها خلال هذا الأسبوع وذلك بعد تسجيل عدد كبير من الإصابات لعناصر الوحدة من الجنود والضباط. 

#الجيش الإسرائيلي #أفيف كوخافي #اصابات كورونا #فيروس كورونا #اسرائيل

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