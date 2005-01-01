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الاتحاد الأوروبي يحذر صربيا من نقل سفارتها إلى القدس

الثلاثاء 02 فبراير 2021 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يحذر صربيا من نقل سفارتها إلى القدس



القدس المحتلة /سما/

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إنه و"بعد 24 ساعة على إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيرته من كوسوفا عن تأسيس علاقات دبلوماسية بين "إسرائيل" وكوسوفو، والتي يتوقع أن تقيم في إطارها كوسوفو سفارة في القدس، لفتوا في الاتحاد الأوروبي اليوم إلى أن كل سفارات دول الاتحاد الأوروبي موجودة في تل أبيب".
 
عقب ذلك، قالت الصحيفة إن الاتحاد الأوروبي حذّر كوسوفو من إقامة سفارة في القدس خلافاً لموقف الاتحاد، وتوقعوا منها العمل بالتنسيق معهم، "وعدم تعريض هوية كوسوفو الأوروبية للخطر".
 
كما انتقدت تركيا أيضا قرار كوسوفو، وقال المتحدث باسم الخارجية التركية: "التزام كوسوفو إقامة سفارتها بإسرائيل بالذات في القدس هو انتهاك للقانون الدولي".
 
وكانت كوسوفو أعلنت عن إقامة علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل"، كما اعترفت بالقدس عاصمة لها. ويأتي قرار التطبيع بعد إعلان مجموعة من الدول العربية، منها الإمارات العربية المتحدة والبحرين، تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" في الشهور الأخيرة. وبخلاف كوسوفو، لا تعتزم هذه الدول فتح سفارات لها في القدس.

#اسرائيل #صريبا #الاتحاد الاوروبي #القدس المحتلة

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