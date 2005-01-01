القنوات الناقلة لمباراة جالطة سراي وإسطنبول باشاك شهير اليوم في الدوري التركي 2021

القاهرة / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن القنوات الناقلة لمباراة جالطة سراي واسطنبول باشاك شهير اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري التركي الممتاز.

وقالت المصادر إن القنوات الناقلة لمباراة جالطة سراي اليوم بالدوري التركي عددها 8، من بينها قناتين باللغة العربية ضمن شبكة بي إن سبورت وأخرى تركية وكرواتية وبرتغالية وسلوفينية.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة لدى الجمهور المصري والعربي خاصة، كونها قد تشهد الظهور الأول للنجم مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك الذي انتقل قبل أيام إلى صفوفه على سبيل الإعارة.

القنوات الناقلة لمباراة جالطة سراي في الدوري التركي 2021:

1. Sport 1 Hungary

2. beIN Sports HD 1 TR

3. beIN Sports Fr 8 HD max

4. Sport Klub 2HD Croatia

5. Sport TV 3 Potugal

6. Sport 2 Czechia

7. Sport Klub 2 Serbia

8. Sport Klub 2 Slovenija

وأوضحت المصادر أن موعد مباراة جالطة سراي اليوم الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين والسودان والأردن وليبيا، السابعة لدى السعودية والكويت وقطر، الثامنة في الإمارات وعمان.

ويحتل جالطة سراي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي 2021 برصيد 42 نقطة بفارق نقطتين خلف بشكتاش وثلاثة عن فنربخشة المتصدر، بينما يسعى إلى حصد اللقب هذا الموسم له.

وتجري مباراة جالطة سراي ضد إسطنبول باشاك شهير بالتزامن مع لقاءات أخرى بالدوري التركي، إذ يحل فنربخشة ضيفا على هاتاي سبور، فيما يستضيف تشايكور ريزا سبور نظيره قاسم باشا.