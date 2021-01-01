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"هنية" يناقش تطوير المرافق الرياضية مع رئيس بلدية جباليا

الثلاثاء 02 فبراير 2021 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هنية" يناقش تطوير المرافق الرياضية مع رئيس بلدية جباليا



غزة/سما/


قدم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رؤية المجلس لتطوير المرافق الرياضية بالشراكة مع بلدية جباليا، وذلك خلال زيارة هنية صباح اليوم الثلاثاء لبلدية جباليا النزلة برفقة المدراء العامون بالمجلس، ولقاء المهندس مازن النجار رئيس البلدية.
وتحدث هنية عن أهمية النشاط الرياضي وتقديم الخدمة لكافة فئات المجتمع، ووجه الشكر للبلدية على جهودها المتواصلة في توفير خدمات متنوعة للمواطن، وقال هنية:" لدينا مرافق رياضية تقع داخل نفوذ بلدية جباليا تحتاج إلى تطوير وتفعيل البرامج بالشراكة مع البلدية، ونحن اليوم نقدم هذه المرافق لتصبح مركزا حيويا يخدم المواطنين والرياضيين عبر اتفاقية تعاون بين المجلس والبلدية". 
من جانبه شكر المهندس مازن النجار رئيس بلدية جباليا زيارة هنية ووفد المجلس الأعلى، وأشاد النجار بجهود تطوير القطاع الرياضي، وقال إن البلدية ستقوم بكل ما يلزم لتعزيز الشراكة مع المجلس الأعلى في المجال الرياضي، والاستفادة من الصالات والمرافق الرياضية لتقديم الخدمة للجميع، وأضاف النجار أن البلدية تدرك أهمية ممارسة الرياضة وتشجيع الشباب وكافة فئات المجتمع، من خلال برامج ومشاريع سيتم تسويقها محليا وخارجيا.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى والبلدية في مجال تطوير المرافق الرياضية وتفعيلها.

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