معاريف: هكذا أقنع وزير الاستخبارات المسؤوليين السودانيين أن البقر لدينا هو الأفضل في العالم..!

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة (معاريف) العبريّة إنّ زيارة وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي إلى السودان أسفرت عن اتفاق على التعاون في مشاريع تخص مجالات الزراعة والطاقة المتجددة والصحة والطيران

وقال يهودا شاروني، المحلل السياسيّ، نقلاً عن مصادر عليمةٍ جدًا في تل أبيب، إنّ الزيارة التي قام بها وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين إلى السودان الأسبوع الفائت أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على التعاون بين الدولتين في تنفيذ مشاريع جزئية في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة والصحة والطيران. وسيتم تنفيذ هذه المشاريع من طرف جهات في القطاع الخاص.

وأوضحت المصادر عينها أنّه خلال الزيارة شرح الوزير كوهين للمسؤولين السودانيين أن لدى إسرائيل شركات للأسمدة تبيع منتجاتها في أكثر من 100 دولة في العالم، وأنّ هذه المنتجات تتيح للمزارعين إمكان زيادة إنتاجهم من دون أي تأثيرات مضرة على البيئة، وفق ما أكّدته المصادر للصحيفة العبريّة.

كما أشار الوزير، بحسب المصادر ذاتها، إلى أن إسرائيل تُعتبر رائدة عالميًا في مجال الحليب، إذ تقوم البقرات في إسرائيل بإنتاج معدل الحليب الأكبر في العالم (يبلغ معدل إنتاج كل بقرة في إسرائيل 12.000 ليتر سنوياً في حين أن معدل إنتاج البقرة في الولايات المتحدة 10.000 ليتر، وفي الاتحاد الأوروبي 6000 ليتر).

كذلك تم خلال الزيارة بحث التعاون في العديد من المشاريع الاقتصادية الإضافية وجرى التركيز بشكلٍ خاصٍّ على مشاريع في مجالات المياه والزراعة والطاقة المتجددة والصحة والطيران، بما في ذلك إقامة منشآت لتحلية المياه وإنتاج الطاقة المتجددة.

وشدّدّت المصادر الرفيعة في تل أبيب على أنّه من المتوقع أنْ يقوم السودان في الفترة القريبة جدًا بإرسال وفد من رجال الأعمال إلى إسرائيل للاطلاع على المشاريع المتعددة والدفع قدما بالتعاون بين البلدين.

علاوة على ما ذُكِر أعلاه، أوضحت المصادر لصحيفة (معاريف) العبريّة أنّ الوزير كوهين وقع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع السودانيّ بشأن القضايا المتعلقة بالأمن، ودعا القادة السودانيين لزيارة إسرائيل.

وقال وزير الاستخبارات الإسرائيليّ للصحيفة العبريّة إنّ زيارته وضعت الأسس لمشاريع تعاون عديدة ومهمة من شأنها أنْ تساعد الدولتين في تحقيق الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، على حدّ تعبيره.

جدير بالذكر أنّ الوزير كوهين، وهو من حزب (ليكود) الحاكم بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، هو أوّل وزير إسرائيليّ يزور السودان بشكلٍ علنيٍّ منذ الإعلان عن التوصّل لاتفاق بين البلديْن، برعايةٍ أمريكيّةٍ، لتطبيع العلاقات بينهما، قبل عدّة أشهر.

يُشار إلى أنّ إسرائيل والسودان لم تُوقّعا حتى اللحظة على اتفاق التطبيع بينهما، إنّما اكتفيا بالإعلان عن التوصّل لاتفاقٍ يفتح الطريق أمامهما لتوقيع اتفاق التطبيع ومن ثمّ السلام الشامِل بينهما.