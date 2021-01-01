  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

هبوط شعبية الرئيس الامريكي جو بايدن منذ توليه الرئاسة

الثلاثاء 02 فبراير 2021 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هبوط شعبية الرئيس الامريكي جو بايدن منذ توليه الرئاسة



وكالات / سما /

أظهر استفتاء لشعبية الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، انخفاض شعبيته مقارنة بأيامه الأولى لتوليه منصبه.

ففي استفتاء أجراه موقع Hill بالتعاون مع شركة HarrisX، يومي 28 و29 يناير/كانون الثاني، أظهر انخفاض شعبية بايدن بنسبة نقطتين مئويتين عن فترة تسلمه للسلطة.

وأظهر الاستطلاع أن 61 % من الناخبين يوافقون على عمل بايدن كرئيس، بينما كان مستوى التأييد للرئيس الجديد 63% في استطلاع 21-22 يناير فور تنصيبه.

ويلاحظ أيضا أنه خلال الأسبوع، انخفض مستوى الدعم لبايدن بين الجمهوريين بست نقاط مئوية، لكن تقييم الديمقراطيين لقراراته لم يتغير.

تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت في 28-29 يناير، وشارك فيه 945 شخصا، وبلغت نسبة الخطأ 3.19 نقطة مئوية. 

أظهر استفتاء لشعبية الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، انخفاض شعبيته مقارنة بأيامه الأولى لتوليه منصبه.

ففي استفتاء أجراه موقع Hill بالتعاون مع شركة HarrisX، يومي 28 و29 يناير/كانون الثاني، أظهر انخفاض شعبية بايدن بنسبة نقطتين مئويتين عن فترة تسلمه للسلطة.

وأظهر الاستطلاع أن 61 % من الناخبين يوافقون على عمل بايدن كرئيس، بينما كان مستوى التأييد للرئيس الجديد 63% في استطلاع 21-22 يناير فور تنصيبه.

ويلاحظ أيضا أنه خلال الأسبوع، انخفض مستوى الدعم لبايدن بين الجمهوريين بست نقاط مئوية، لكن تقييم الديمقراطيين لقراراته لم يتغير.

تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت في 28-29 يناير، وشارك فيه 945 شخصا، وبلغت نسبة الخطأ 3.19 نقطة مئوية. 

#جو بايدن #الرئاسة الأمريكية #الرئيس الامريكي

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الأردن وطاجيكستان الودية

رابط نتائج التوجيهي التكميلي في الأردن 2020 - 2021 الدورة التكميلية

الكشف عن تفاصيل اجتماع السفير العمادي مع قيادة حركة حماس في غزة برئاسة السنوار

أول تعقيب من حماس على قرارات الحكومة بشان موظفي غزة

غزة : شمالي يكشف عن ملفات هامة بشأن الدعم المالي والغذائي والتوظيف في الأونروا..

الكشف عن تفاصيل أول اتصال هاتفي بين حسين الشيخ ووزارة الخارجية الأميركية

بالصور .. تفاصيل قصة القبض على مغتصب كلب الرياض

الأخبار الرئيسية

ايلي كوهين

معاريف: هكذا أقنع وزير الاستخبارات المسؤوليين السودانيين أن البقر لدينا هو الأفضل في العالم..!

اسرائيل تؤكد مجددا : لقاحات “كورونا” ستنقل فقط للضفة ولن تصل غزة

الصحة بغزة تكشف حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء

2fabe23a-7d33-4b5e-b467-a8d01686ba22

التنمية بغزة تحدد الفئات المستفيدة من المنحة القطرية وموعد الصرف

سقوط طائرة استطلاع اسرائيلية على حدود غزة