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الاقتصاد بغزة تقرر اعفاء صغار التجار من السجلات التجارية الفردية

الثلاثاء 02 فبراير 2021 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة تقرر اعفاء صغار التجار من السجلات التجارية الفردية



غزة / سما /

قرر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة رشدي وادي، إعفاء صغار التجار من السجلات التجارية الفردية.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان أصدرته اليوم، إن قرار وكيل الوزارة ينص على إعفاء السجلات التجارية الفردية لصغار التجار من احضار خلوات ضريبية حديثة او اشتراك من القطاع الخاص في حالة تحديث أو تعديل مستخرج السجل التجاري، وفي حالة شطب السجل التجاري.

وأوضح البيان، أن القرار نص على تجميد طلب اشتراك القطاع الخاص لمدة 6 شهور من بداية فبراير 2021 في المعاملات المتعلقة بالتحديث والتعديل والانسحاب فقط.

وبينت الوزارة أن القرار جاء للتخفيف عن أصحاب السجلات التجارية (صغار التجار) في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

#وزارة الاقتصاد #التجار

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