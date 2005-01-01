وزير الخارجية الأمريكي : ايران قادرة على صنع سلاح نووي خلال اسابيع

واشنطن / وكالات /

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ​أنتوني بلينكن​ مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي “عملا مشينا”.

وقال بلينكن في تصريحات لشبكة “إن بي سي” الأمريكية: “مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ كان عملا مشينا ضد صحفي مقيم في الولايات المتحدة”.

وصرح بأن “إدارة الرئيس بايدن تراجع علاقتها مع ​السعودية​ لتضمن اتساقها مع المصالح والمبادئ الأمريكية”.



ورفض إدانة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي “خلصت وكالة الاستخبارات المركزية إلى أنه أمر بقتل خاشقجي”.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، في سبتمبر إغلاق قضية جمال خاشقجي بشقيها العام والخاص، بإدانة 8 متهمين في القضية.



وأصدرت المحكمة أحكاما بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية طبقا للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية، بحسب المتحدث باسم النيابة العامة حينها.

وبشأن ايران قال بلينكن، في المقابلة إن إيران “قد تكون على بعد أسابيع من القدرة على إنتاج المواد لتصنيع سلاح نووي”.



وجدد بلينكن الإعلان عن استعداد بلاده للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي “إذا قامت إيران بذلك”.

وأعلن وزير الخارجية الجديد، في وقت سابق، أنه “إذا قررت طهران العودة للاتفاق فسنشكل فريقاً من الخبراء لدراسة الأمر”، لكن إيران تشترط رفع العقوبات بشكل كامل قبل عودة واشنطن إلى الاتفاق الذي انسحبت منه عام 2018.



وكان وزير الخارجية الإيراني أكد أن القدرة النووية ارتفعت في بلاده بعد انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق، لكن ذلك جاء وفقاً للفقرة 36 ​​من الاتفاقية النووية.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، أن طهران “سترد بما يناسب” على أي خطوة أميركية للعودة إلى الاتفاق النووي، مستبعداً إجراء محادثات ثنائية جديدة مع الولايات المتحدة.



من جهة أخرى، أشار بلينكن إلى أن الإدارة الجديدة “قد تدرس فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية”، واتخاذ “إجراءات ضد روسيا” أيضاً في إطار مراجعة الوزارة للسياسة الخارجية.



لكن بلينكن لم يعلن التزامه بعقوبات معينة على روسيا في المقابلة التي ناقش فيها الوضع المتعلق بالمعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، والتدخل في الانتخابات الروسية، والطاقة الشمسية، ومزاعم عن منح للجنود الأميركيين في أفغانستان.