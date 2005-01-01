الصحة الإسرائيلية: 71618 حالة نشطة بكورونا بعد تسجيل 8261 إصابة

القدس المحتلة / سما /

شخصت 8261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس الإثنين، ليبلغ عدد الإصابات النشطة بالفيروس 71618 إصابة، وذلك مع تجدد المطالب بتمديد الإغلاق حتى الأحد المقبل، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية.

وتأتي هذه البيانات، فيما كثفت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى من فحوصات كورونا، وتم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، آخذ 93 ألف عينية مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج بأن 9.2% منها موجبة.

ومع تفشي الفيروس، تشهد أقسام كورونا ازدحاما، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 1807 بينهم 1094 تم تسريرهم بحالة خطيرة و316 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، مع ارتفاع مؤشر العدوى والإصابات الخطيرة والحالات الحرجة جراء الإصابة بالفيروس.

وبلغ إجمالي الإصابات التي سجلت منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس الماضي، 655 ألف إصابة، بينما وفيات كورونا بلغت 4816 حالة وفاة.

إلى ذلك، تواصل وزارة الصحة حملة التطعيم التي انطلقت قبل نحو شهر، وبحسب المعطيات، تلقى التطعيم، أمس الإثنين، 117 ألف شخص، بينما حصل نحو 5 مليون شخص على التطعيم منذ بداية الحملة، منهم 3165400 تلقوا الجرعة الأولى و1824525 تلقوا الجرعة الثانية، بحيث أن 34.35% حصلوا على الجرعة الأولى، و19.8% على الجرعتين الأولى والثانية.

وتجري الحكومة الإسرائيلية، غدا الأربعاء، مشاورات بشأن تمديد الإغلاق مجددا، علما أن الإغلاق ينتهي عند الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة، حيث يدفع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى تمديد الإغلاق حتى يوم الأحد المقبل، فيما تدفع وزارة الصحة للإبقاء على الإغلاق مع التخفيف في جهاز التربية والتعليم.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدم انخفاض الإصابات اليومية المسجلة والحالات الحرجة، ستدفع الوزارة الصحة إلى التوصية على تمديد الإغلاق، حيث لم يتم تحديد فترة التمديد الذي تطالب به الوزارة.

وتشير التقديرات في الحكومة الإسرائيلية إلى أنه سيكون صعوبة كبيرة في تمديد الإغلاق حتى بداية الأسبوع المقبل، فيما لا يتم استبعاد إمكانية أن يجبر نتنياهو وزير الأمن بيني غانتس على تمديد الإغلاق.