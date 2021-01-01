كورونا عالميا: نحو 2 مليون و248 ألف وفاة و103 مليون و935 الف إصابة

وكالات - سما-

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 2 مليون ونحو 248 ألف وفاة، فيما تقارب حصيلة المصابين من 103 ملايين و935 ألف إصابة، تعافى منهم نحو 75 مليونا و756 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين، تراجعاً طفيفاً جدا في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، وسُجلت 392 ألف و565 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,210 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,904 وفيات)، وألمانيا (619 وفاة)، والبرازيل (609 وفيات)، والمكسيك (462 وفاة)، وفرنسا (455 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (125,454 إصابة)، واسبانيا (25,867 إصابة)، والبرازيل (25,285 إصابة)، وبريطانيا (18,607 إصابات)، وروسيا (17,648 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (454,213 وفاة)، والبرازيل (225,143 وفاة)، والمكسيك (159,100 وفاة)، والهند (154,522 وفاة)، وبريطانيا (106,564 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (26,911,375 إصابة)، والهند (10,767,206 إصابات)، والبرازيل (9,230,016 إصابة)، وروسيا (3,868,087 إصابة)، وبريطانيا (3,835,783 إصابة).

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