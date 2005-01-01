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بعد وقف صفقة الطائرات..بايدن يصدم الإمارات ويقرر الإبقاء على رسوم واردات الألمنيوم

الثلاثاء 02 فبراير 2021 07:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد وقف صفقة الطائرات..بايدن يصدم الإمارات ويقرر الإبقاء على رسوم واردات الألمنيوم



واشنطن / وكالات /

قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم من الإمارات.

ويعد قرار الرئيس بايدن تراجعا عن خطوة اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب، لإنهاء الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم من الإمارات في آخر يوم من رئاسته.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض، "أرى أنه من الضروري والملائم في ضوء مصالح أمننا القومي أن نحافظ في هذا الوقت على المعاملة الجمركية المطبقة على واردات مادة الألمنيوم من الإمارات العربية المتحدة".

وكان من المقرر أن يدخل الإعفاء الجمركي على واردات الألمنيوم من الإمارات حيز التنفيذ غدا الأربعاء، وفقا لرويترز.

وقال ترامب في 20 يناير/كانون الثاني المنصرم، إنه سيعفي الإمارات من رسوم جمركية بنسبة 10٪ مفروضة على معظم واردات الألمنيوم.

وأضاف الرئيس المنتهية ولايته - وقتها، أن "البلدين توصلا إلى اتفاق حصص من شأنه تقييد واردات الألمنيوم". مشيرا إلى أن "الاتفاق تم التوصل إليه في ضوء العلاقة الأمنية المهمة بين البلدين".

كانت إدارة الرئيس بايدن، جمدت بشكل مؤقت، مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تراجع صفقات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات وافق عليها الرئيس السابق دونالد ترامب، نهاية الشهر الماضي.

#ايران بايدن ترامب #الامارات

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