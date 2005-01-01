جرائم اطلاق نار: مقتل شابين برصاص الشرطة في طمرة و الناصرة

القدس المحتلة/سما/

قتل أدهم فؤاد بزيع (33 عاما) وشاب آخر متأثرين بجراحيهما الخطيرة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين بمدينتي الناصرة وطمرة.

وفي مدينة طمرة، قتل شاب وأصيب 3 آخرين بجروح بينها خطيرة إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل الشرطة.

ووفقا لشهود عيان، فإن ملثمين أقدما على إطلاق النار باتجاه أحد المنازل في الحارة الفوقة، في الوقت الذي تواجدت فيه دورية شرطة بالمكان، إذ أقدمت عناصرها على إطلاق النار بشكل عشوائي ما أسفر عن إصابة مواطنين لا علاقة لهم بالجريمة.

وأفاد مركز الزهراوي الطبي أن "4 أشخاص أصيبوا من جراء تعرضهم لإطلاق نار، إذ جرى إقرار وفاة أحدهم متأثرا بجروحه بينما وصفت حالة اثنين آخرين بالخطيرة والأخير بالمتوسطة".

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 23:38 حول إصابة شابين نتيجة تعرضهما لإطلاق نار، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش لمصاب (25 عاما) بحالة حرجة والآخر (20 عاما) بحالة خطيرة".

وأحيل المصابان على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفي الناصرة، أحيل ضحية الجريمة وهو بحالة حرجة إلى المستشفى وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.



وجاء في بيان للشرطة أنها "تلقت بلاغا حول تعرض شاب من حي ’الفاخورة’ لجريمة إطلاق نار، ما أسفرت عن مقتله متأثرا بجروحه الحرجة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

هذا، وقُتل منذ مطلع العام الجديد 2021 في البلدات العربية، في غضون شهر 7 ضحايا وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا وأدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة.قتل أدهم فؤاد بزيع (33 عاما) وشاب آخر متأثرين بجراحيهما الخطيرة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين بمدينتي الناصرة وطمرة.