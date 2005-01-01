شاهد..حزب الله ينشر فيديو الطائرة الإسرائيلية المسيّرة التي أسقطها

بيروت /سما/

نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين فيديو للطائرة المسيّرة الإسرائيلية التي أسقطها في الأراضي اللبنانية عند الحدود مع إسرائيل.

وفي وقت سابق أعلن تنظيم حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، عن إسقاط طائرة مسيرة (درون) تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية في بلدة بليدا جنوبي لبنان.

وقال الحزب، إن الطائرة المسيرة "باتت في عهدة مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان".

كما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم سقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش داخل الأراضي اللبنانية، خلال نشاط عملياتي على الحدود مع لبنان.