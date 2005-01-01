  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ليفني تقرر البقاء بعيدًا عن الحياة السياسية

الإثنين 01 فبراير 2021 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفني تقرر البقاء بعيدًا عن الحياة السياسية



القدس المحتلة /سما/

أعلنت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة مساء اليوم الاثنين، أنها ستبقى بعيدًا عن الحياة السياسية في هذه الفترة.

وأوضحت ليفني - كما ذكرت قناة ريشت كان العبرية - أنها لن تترشح للانتخابات التي ستجري الشهر المقبل، ولن تنضم لأي حزب سياسي.

وكانت بعض الأحزاب منها هناك مستقبل بزعامة يائير لابيد يتطلع لمثل هذا الخيار بضم ليفني لقائمته وتعزيز قوته السياسية، كما سعى لذلك زعيم حزب تيليم موشيه يعلون الذي أعلن بدوره أنه لن يخوض الانتخابات خاصةً وأن نتائج الاستطلاعات تظهر أنه لن يتمكن من تجاوز نسبة الحسم.

#تسيبي ليفني #اسرائيل #الانتخابات الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الأردن وطاجيكستان الودية

الإعلان عن موعد تفعيل رابط المنحة القطرية للأسر الفقيرة

اشتية يتحدث عن رواتب موظفي السلطة في غزة و ملفي تفريغات 2005 و التقاعد المالي

وزير الحرب الاسرائيلي "بيني غانتس" يظهر على قناة عربية مهددًا حماس بغزة ..!

أحدثت بلبلة.. تصريحات متضاربة لـ"قادة حماس" حول جلسات الحوار الوطني في القاهرة

غزة : شمالي يكشف عن ملفات هامة بشأن الدعم المالي والغذائي والتوظيف في الأونروا..

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

الكشف عن تفاصيل أول اتصال هاتفي بين حسين الشيخ ووزارة الخارجية الأميركية

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

العمادي

الكشف عن تفاصيل اجتماع السفير العمادي مع قيادة حركة حماس في غزة برئاسة السنوار

الجهاد الاسلامي: هناك أموراً معقدة ومتشابكة.. والإنتخابات لن تكون مدخلاً لإنهاء الانقسام!

ملحم

الحكومة تعلن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" خلال الأسبوعين المقبلين