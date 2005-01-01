ليفني تقرر البقاء بعيدًا عن الحياة السياسية

القدس المحتلة /سما/

أعلنت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة مساء اليوم الاثنين، أنها ستبقى بعيدًا عن الحياة السياسية في هذه الفترة.

وأوضحت ليفني - كما ذكرت قناة ريشت كان العبرية - أنها لن تترشح للانتخابات التي ستجري الشهر المقبل، ولن تنضم لأي حزب سياسي.

وكانت بعض الأحزاب منها هناك مستقبل بزعامة يائير لابيد يتطلع لمثل هذا الخيار بضم ليفني لقائمته وتعزيز قوته السياسية، كما سعى لذلك زعيم حزب تيليم موشيه يعلون الذي أعلن بدوره أنه لن يخوض الانتخابات خاصةً وأن نتائج الاستطلاعات تظهر أنه لن يتمكن من تجاوز نسبة الحسم.