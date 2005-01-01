الليكود ينشيء صفحة باللغة العربية

القدس المحتلة /سما/

ذكرت قناة ريشت كان العبرية مساء اليوم الاثنين، أن حزب الليكود أنشأ صفحة على فيسبوك باللغة العربية، لمخاطبة الجمهور العربي قبيل الانتخابات العامة التي ستجري الشهر المقبل.

وبحسب القناة، فإن الليكود يواصل مساعيه لجذب العرب إلى الانتخابات والتصويت إليه، مشيرًا إلى أن الحزب يسعى لحصد مقعدين على الأقل من تصويت العرب له.

وفي سياق متصل، كشف علي سلام رئيس بلدية الناصرة، عن العرض الذي قدمه إليه بنيامين نتنياهو زعيم الليكود، خلال الزيارة التي قام بها الأخير للمدينة مؤخرًا.

وأوضح سلام أن نتنياهو عرض عليه تولي أي منصب وزاري، وأن يكون الرابع في قائمة الليكود، مشيرًا إلى أنه رفض ذلك.