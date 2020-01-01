130 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات منذ اتفاق السلام مع اسرائيل

القدس المحتلة /سما/

زار 130 ألف إسرائيلي، الإمارات منذ توقيع اتفاق السلام، مع تل أبيب، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، الإثنين، عن إيتان نائيه، رئيس البعثة الإسرائيلية في أبو ظبي.

وأوضح نائيه أن "نحو 130 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات منذ توقيع المعاهدة الإبراهيمية (اتفاق التطبيع) في سبتمبر 2020".

وتوقع نائيه أن "يزور نحو 50 ألف إسرائيلي الإمارات بشكل شهري خلال فصل الشتاء".

كما توقع "ارتفاع أعداد السائحين بمجرد استكمال الإجراءات (لم يوضحها) المتعلقة بلقاح فيروس كورونا".

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2020، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل، في احتفال جرى بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسط رفض فلسطيني واسع.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنها افتتحت قنصليتها العامة في إمارة دبي، بعد يومين من افتتاح سفارة لها في أبو ظبي، هي الأولى بدولة خليجية.

وقبلها بيوم، أعلنت الإمارات، أن عملية فتح سفارة لها بإسرائيل، تأثرت بقيود مواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أنها ستكتمل قريبا.