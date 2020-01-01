  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

130 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات منذ اتفاق السلام مع اسرائيل

الإثنين 01 فبراير 2021 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
130 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات منذ اتفاق السلام مع اسرائيل



القدس المحتلة /سما/

زار 130 ألف إسرائيلي، الإمارات منذ توقيع اتفاق السلام، مع تل أبيب، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، الإثنين، عن إيتان نائيه، رئيس البعثة الإسرائيلية في أبو ظبي.

وأوضح نائيه أن "نحو 130 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات منذ توقيع المعاهدة الإبراهيمية (اتفاق التطبيع) في سبتمبر 2020".

وتوقع نائيه أن "يزور نحو 50 ألف إسرائيلي الإمارات بشكل شهري خلال فصل الشتاء".

كما توقع "ارتفاع أعداد السائحين بمجرد استكمال الإجراءات (لم يوضحها) المتعلقة بلقاح فيروس كورونا".

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2020، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل، في احتفال جرى بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسط رفض فلسطيني واسع.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنها افتتحت قنصليتها العامة في إمارة دبي، بعد يومين من افتتاح سفارة لها في أبو ظبي، هي الأولى بدولة خليجية.

وقبلها بيوم، أعلنت الإمارات، أن عملية فتح سفارة لها بإسرائيل، تأثرت بقيود مواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أنها ستكتمل قريبا.

#اسرائيل #الامارات #اتفاق السلام مع اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الأردن وطاجيكستان الودية

الإعلان عن موعد تفعيل رابط المنحة القطرية للأسر الفقيرة

اشتية يتحدث عن رواتب موظفي السلطة في غزة و ملفي تفريغات 2005 و التقاعد المالي

وزير الحرب الاسرائيلي "بيني غانتس" يظهر على قناة عربية مهددًا حماس بغزة ..!

أحدثت بلبلة.. تصريحات متضاربة لـ"قادة حماس" حول جلسات الحوار الوطني في القاهرة

غزة : شمالي يكشف عن ملفات هامة بشأن الدعم المالي والغذائي والتوظيف في الأونروا..

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

الكشف عن تفاصيل أول اتصال هاتفي بين حسين الشيخ ووزارة الخارجية الأميركية

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

العمادي

الكشف عن تفاصيل اجتماع السفير العمادي مع قيادة حركة حماس في غزة برئاسة السنوار

الجهاد الاسلامي: هناك أموراً معقدة ومتشابكة.. والإنتخابات لن تكون مدخلاً لإنهاء الانقسام!

ملحم

الحكومة تعلن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" خلال الأسبوعين المقبلين