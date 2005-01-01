انتهاء انتخاب قائمة حزب العمل المشاركة بالانتخابات الاسرائيلية

القدس المحتلة /سما/

انتهت الانتخابات الداخلية (التمهيدية) في حزب العمل، الذي تترأسه عضو الكنيست ميراف ميخائيلي.



وبحسب القناة 7 العبرية، حصل على المركز الثاني في الحزب عضو الكنيست عومر بار ليف، فيما حصلت على الموقع الثالث الصحافية أميلي معطي.



فيما حصل الحاخام المعروف غلعاد كريف على المركز الرابع، ويعد من مؤسسين مركز مناهضة العنصرية، فيما حصلت المخرجة والمنتجة ابتسام مراعنة- منوحين على المركز الـ 7.



وجرت الإنتخابات بواسطة التصويت الرقمي حيث تجري بهذه الطريقة للمرة الأولى، بالإضافة إلى نصب 9 صناديق.

وكان يحق التصويت هذه الانتخابات التمهيدية لأكثر من 45 ألف منتسب للحزب الذي سيتنافس على قائمته 62 منافسًا.