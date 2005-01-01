  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

انتهاء انتخاب قائمة حزب العمل المشاركة بالانتخابات الاسرائيلية

الإثنين 01 فبراير 2021 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتهاء انتخاب قائمة حزب العمل المشاركة بالانتخابات الاسرائيلية



القدس المحتلة /سما/

انتهت الانتخابات الداخلية (التمهيدية) في حزب العمل، الذي تترأسه عضو الكنيست ميراف ميخائيلي. 
 
وبحسب القناة 7 العبرية، حصل على المركز الثاني في الحزب عضو الكنيست عومر بار ليف، فيما حصلت على الموقع الثالث الصحافية أميلي معطي. 
 
فيما حصل الحاخام المعروف غلعاد كريف على المركز الرابع، ويعد من مؤسسين مركز مناهضة العنصرية، فيما حصلت المخرجة والمنتجة ابتسام مراعنة- منوحين على المركز الـ 7. 
 
وجرت الإنتخابات بواسطة التصويت الرقمي حيث تجري بهذه الطريقة للمرة الأولى، بالإضافة إلى نصب 9 صناديق.

وكان يحق التصويت هذه الانتخابات التمهيدية لأكثر من 45 ألف منتسب للحزب الذي سيتنافس على قائمته 62 منافسًا.

#الانتخابات الاسرائيلية #حزب العمل الإسرائيلي #ميراف ميخائيلي

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الأردن وطاجيكستان الودية

الإعلان عن موعد تفعيل رابط المنحة القطرية للأسر الفقيرة

اشتية يتحدث عن رواتب موظفي السلطة في غزة و ملفي تفريغات 2005 و التقاعد المالي

وزير الحرب الاسرائيلي "بيني غانتس" يظهر على قناة عربية مهددًا حماس بغزة ..!

أحدثت بلبلة.. تصريحات متضاربة لـ"قادة حماس" حول جلسات الحوار الوطني في القاهرة

غزة : شمالي يكشف عن ملفات هامة بشأن الدعم المالي والغذائي والتوظيف في الأونروا..

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

الكشف عن تفاصيل أول اتصال هاتفي بين حسين الشيخ ووزارة الخارجية الأميركية

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

العمادي

الكشف عن تفاصيل اجتماع السفير العمادي مع قيادة حركة حماس في غزة برئاسة السنوار

الجهاد الاسلامي: هناك أموراً معقدة ومتشابكة.. والإنتخابات لن تكون مدخلاً لإنهاء الانقسام!

ملحم

الحكومة تعلن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" خلال الأسبوعين المقبلين