منسق ملف كورونا في إسرائيل: من المحتمل إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا

القدس المحتلة /سما/

قال منسق ملف كورونا في إسرائيل نحمان آش إنه من المحتمل إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لتلائم الطفرات الجديدة.



وأضاف آش وفق القناة 7 العبرية أنه من الممكن أن يتم مستقبلا إعطاء جرعة إضافية ثالثة للقاح ضد فيروس كورونا تلائم الطفرات الجديدة حتى تعزز الحماية التي يوفرها اللقاحط.



وأوضح أن هذا الاحتمال لازال غير قائم، لكن بسبب الوضع فإن وزارة الصحة تدرس هذه الإمكانية بالفعل.



وأشار آش إلى أنه لا توجد معلومات كافية تثبت إمكانية منع اللقاح العدوى.



وذكر أن 70% من الفحوصات الإيجابية اليومية مرتبطة بالطفرة البريطانية وأن انتشارها واسع، أما الطفرة الجنوب أفريقية فيوجد منها 80 حالة.