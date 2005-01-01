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30 بالمائة من وفيات كورونا بإسرائيل كانت خلال يناير

الإثنين 01 فبراير 2021 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
30 بالمائة من وفيات كورونا بإسرائيل كانت خلال يناير



القدس المحتلة /سما/

كشفت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الاثنين أن حوالي ثلث إجمالي الوفيات الناتجة عن كوفيد-19 المبلغ عنها في إسرائيل حدثت في شهر يناير وحده، مما يجعله الشهر الأكثر فتكا حتى الآن منذ بداية الوباء.
 
وبلغت حصيلة الوفيات 4796 وفاة، وتظهر الأرقام الأولية أن 1433 منها سجلت في يناير أي حوالي 30 بالمائة، ومن المتوقع أن يتم تحديث الرقم وأن يرتفع في وقت لاحق.
 
وبقيت معدلات الإصابة مرتفعة مع تأكيد 5140 حالة جديدة يوم الأحد، واستقر معدل نتائج الاختبار الإيجابية عند 9.7 بالمائة.
 
وبلغ إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الوباء 646,277 حالة، منها 68,331 حالة نشطة. من بينهم 1140 مريضا فى حالة خطيرة، 390 فى حالة حرجة و315 بحاجة لأجهزة التنفس الاصطناعي.

#اسرائيل #الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا

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