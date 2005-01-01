قناة عبرية تكشف عن محاولة إيران مهاجمة سفارة إسرائيلية بأفريقيا

القدس المحتلة /سما/

كشفت قناة كان العبرية أنه تم إحباط محاولة إيرانية لتنفيذ هجوم ضد سفارة إسرائيلية في إحدى دول شرق أفريقيا، دون ذكر أسم الدولة.



ونقلت القناة عن مسؤولين غربيين قولهم إن إيران بعثت عملاء لهذه الدولة كانت مهمتهم جمع معلومات استخباراتية عن سفارة إسرائيل، سفارة الولايات المتحدة وسفارة الإمارات- من منطلق دراسة تنفيذ هجوم ضد إحدى هذه السفارات.



وأوضح المسؤولين أن بعض هؤلاء العملاء كانوا مواطنين أوروبيين ويحملون الجنسية الإيرانية .



وذكروا للقناة أنه في إطار إحباط المحاولة اعتقل عدد من العملاء- جزء منهم مواطنين من هذه الدولة الأفريقية، ودول أخرى.



ووفقا للمسؤولين، فإن الحديث يدور عن محاولة إيرانية للانتقام على اغتيال قاسم سليماني والعالم النووي محسن فخري زادة.