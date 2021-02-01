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"الخارجية": وفاة و368 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم

الإثنين 01 فبراير 2021 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": وفاة و368 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم



رام الله /سما/

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الإثنين، بتسجيل حالة وفاة و368 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 364 وفاة، والإصابات إلى 12030 إصابة، منذ بدء الجائحة.

وفي هذا السياق، ذكرت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس للمواطن فايز سالم، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 4، فيما سجلت 15 إصابة سابقة.

وفي جمهورية مصر العربية، أفادت سفارتنا بتسجيل إصابة جديدة بالفيروس في السفارة، مشيرة إلى أن وضعها الصحي مستقر وهي الآن في الحجر المنزلي.

وأضافت أنه بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تم تعقيم السفارة وسيخضع الطاقم للفحص الطبي، مع الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في جمهورية مصر العربية.

وذكر فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية أنه تم تسجيل الإصابات الجديدة في صفوف الجالية في شيكاغو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 9029 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية لليوم الثامن على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 116.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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