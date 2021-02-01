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اقتصاد غزة تكشف سبب ارتفاع أسعار بعض السلع

الإثنين 01 فبراير 2021 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
اقتصاد غزة تكشف سبب ارتفاع أسعار بعض السلع



غزة / سما /

كشف المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عبد الفتاح أبو موسى، عن سبب ارتفاع أسعار بعض السلع، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الزيت والسكر وغيرها، جاء نتيجة غلاء السلعة من المصدر وتكاليف نقلها ووصولها إلى القطاع.

وأفاد في تصريح إذاعي لـ"صوت الأقصى"، مساء يوم الإثنين، بأن الوزارة تراقب أسعار السلع والارتفاع الحاصل، مشددة على أنها لن نسمح باستغلاق المواطنين في أي سلعة سواء أكانت أساسية أو غير أساسية.

وأكد على أن طواقم الوزارة التفتيشية في قطاع غزة، بالتعاون مع مباحث التموين، تتابع أسعار السلع وتُحرر محاضر ضبط لأي ارتفاع غير مبرر لأي سلعة وتحويلها إلى الشؤون القانونية، ومنها إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني.

#غزة #وزارة الاقتصاد #اسعار السلع

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