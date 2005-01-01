تعرف على معايير دخول الإسرائيليين إلى إسرائيل خلال فترة الإغلاق

القدس المحتلة / سما /

عقدت لجنة الاستثناءات لدخول الإسرائيليين إلى إسرائيل خلال فترة الإغلاق اجتماعها الأول، اليوم الاثنين، بمشاركة ممثلين من مختلف الوزارات الحكومية.



وتطرق موقع 0404 العبري إلى قائمة المعايير التي ستسمح بتصريح استثنائي للمواطنين الإسرائيليين بالوصول إلى إسرائيل حتى خلال فترة الإغلاق الجوي.



وأوضح الموقع العبري أن معايير الحصول على تصاريح دخول استثنائية كالآتي:

1. لأغراض العلاج الطبي الضروري للغاية الذي لا يعاني من تأخير (لمقدم الطلب أو قاصر يعتمد عليه)، وفقًا لاستدعاء من مؤسسة طبية.



2. لغرض حضور جنازة أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى، بشرط التحقق من التفاصيل.



3. في حالة وقوع حادث أو إصابة مفاجئة لأحد أقارب الدرجة الأولى بالمستشفى في إحدى المؤسسات الطبية بالدولة، وفقاً لإبراز المستندات.



4. لأغراض عمل العامل الأساسي في نظام ضروري لسير الدولة، وبشرط عدم تأجيله أو تنفيذه عن بعد.



5. لعودة الوفود الحكومية إلى إسرائيل، بما في ذلك الشركات الحكومية، التي سافرت في الخارج لفترة قصيرة والمبعوثين الرسميين نيابة عن الدولة الذين غادروا لأغراض التمثيل الرسمي للدولة.



6. . يجوز للجنة أيضًا النظر في حالات إضافية لهم من حيث جوهرها وإلحاحها وخطورتها من وجهة نظر إنسانية.



وبيّن الموقع العبري أنه سيتعين على مقدم الطلب تحديد الأسباب الإنسانية وفقًا للمعايير المذكورة أعلاه وإرفاق إشارات للتحقق من الادعاء.



بالإضافة إلى ذلك، تقرر أن تكون العودة إلى إسرائيل مشروطة بفحص كورونا في الخارج (يبدأ قبل 72 ساعة من ركوب الطائرة) وفي إسرائيل وفقًا لمتطلبات وزارة الصحة، فضلاً عن التزام مسبق بالبقاء على الأقل. عشرة أيام في عزلة حكومية.



وأشار الموقع العبري إلى أنه سيتم فحص الطلبات الفردية من قبل فريق صغير بتنسيق من وزير الطاقة، وسيضم ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الخارجية ووزارة العدل.