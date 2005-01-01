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رئيس بلدية الناصرة يكشف: نتنياهو عرض عليّ تولي أي منصب وزاري أختاره

الإثنين 01 فبراير 2021 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس بلدية الناصرة يكشف: نتنياهو عرض عليّ تولي أي منصب وزاري أختاره



القدس المحتلة /سما/

كشف رئيس بلدية الناصرة علي سلام، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عرض عليه تولي أي منصب وزاري يختاره والمكان الرابع في قائمة "الليكود"، ولكنه رفض.
 
وبحسب قناة "كان" العبرية، اعتبر سلام أن "القائمة المشتركة" وصلت إلى نهاية طريقها السياسي، وأكد دعمه للقائمة العربية الموحدة.
 
وأشار إلى أن نتنياهو لم يُعلن بعد عن مرشحيه للأماكن المضمونة التي منحها "الليكود" له في القائمة للكنيست.
 
وتتواصل التحضيرات في الحلبة الحزبية تمهيدًا للانتخابات المقبلة، قبل إغلاق باب تسجيل القوائم بأربعة أيام.
 
وأعلن رئيس حزب "تيليم" موشيه يعلون انسحابه من المعترك السياسي.
 
وبدوره قال رئيس الائتلاف الحكومي ميكي زوهار: إن اليسار يُدرك ما يرفض أن يدركه بعض الشخصيات في اليمين، أن كل صوت حاسم.
 
وأضاف أنه حان الوقت لجميع الأحزاب التي تقف إلى اليمين من "الليكود" أن تتحد، قائلًا: إن ذلك مهم الآن أكثر من أي وقت مضى.

#بلدية الناصرة #علي سلام #نتنياهو #اسرائيل #الليكود

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