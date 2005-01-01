"الليكود" و"يش عتيد" يتصدران المشهد في أي انتخابات اسرائيلية قادمة

القدس المحتلة /سما/

تعزز كل من قائمة حزب "الليكود" التي يتزعمها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وقائمة حزب "يش عتيد" المعارض التي يتزعمها، يئير لابيد.



وبحسب استطلاع أجرته القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي، يحافظ حزب رئيس الحكومة على المركز الأول بحصوله على 30 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا في الكنيست، إذا أجريت الانتخابات اليوم.



وسيتبعه حزب "يش عتيد برئاسة يئير لبيد الذي سيفوز بـ 17 مقعدًا أمام التشكيل اليميني الجديد لحزب "تكفا حداشا" برئاسة جدعون سار الذي يحصل على 14 مقعدًا.



وسينتقل حزب "يمينا" إلى المركز الرابع وله 13 مقعدًا، تليه القائمة "المشتركة" للأحزاب العربية التي تحصل على 10 مقاعد.



وسيحصل كل من الحزبين الدينيين، يهدوت هتوراة وشاس، على 8 مقاعد لكل منهما، بينما يحصل أفيغدور ليبرمان وحزبه "يسرائيل بيتينو" على 7 مقاعد.



أما حزب "العمل"، الذي لم يكن يتجاوز نسبة الحسم التي تؤهله لدخول الكنيست حتى الآن، فقد حظي الآن بـ 5 مقاعد متجاوزًا في هذا الاستطلاع كلا من حزبي "ميرتس" اليساري و"الإسرائيليون" برئاسة رئيس بلدية تل أبيب، رون خولداي إذ حصل كل منهما على 4 مقاعد.



وحصل حزب "أزرق أبيض" برئاسة من وزير الجيش بيني غانتس على 4 مقاعد فقط.



ومع ذلك، لا يُظهر الاستطلاع مسارًا واضحًا لتحالف أغلبية لتشكيل الحكومة المستقبلية بعد الانتخابات. وسيحصل الليكود وحلفاؤه من الأحزاب المتدينة "الحريديم" على 46 مقعدًا، وذلك بعيد عن 61 مقعدًا اللازمة لتشكيل أغلبية برلمانية وبالتالي حكومة. وإذا اضفنا لمثل هذا التحالف حزب "يمينا" أيضاً، فستصل الكتلة إلى 59 مقعدًا فقط. ومن غير المرجح أن ينضم حزب آخر إلى ائتلاف يقوده نتنياهو.