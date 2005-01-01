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تفاصيل وفاة محمد عبد النبي مخرج فوازير رمضان اليوم .. السيرة الذاتية

الإثنين 01 فبراير 2021 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل وفاة محمد عبد النبي مخرج فوازير رمضان اليوم .. السيرة الذاتية



القاهرة / سما

أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الإثنين 1 فبراير 2021، عن وفاة المخرج محمد عبد النبي مخرج فوازير رمضان التي كانت تبث عبر التلفزيون المصري.

وأكدت وسائل الإعلام وفاة المخرج محمد عبد النبي عن عمر ناهز 70 سنة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه سيتم تشييع جثمانه ودفنه خلال الساعات القادمة بمصر.

المخرج محمد عبد النبي السيرة الذاتية:

وحقق المخرج محمد عبدالنبي شهرة كبيرة بفضل أعماله الاستعراضية، خاصة فوازير رمضان. كما عمل مديرا عاما للمنوعات في القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وترأس لجنة المسابقات بمهرجان الإذاعة والتلفزيون عام 2009.

ومن أهم أعمال محمد عبد النبي، فوازير حليمة، العيال اتجننت، تياترو، إعلام هند وفانيليا، كنز الكنوز، الدنيا لعبة، قيس وليلى في مدينه العربية، أم العريف، عجائب صندوق الدنيا، رحلة فطوطة السحرية، وألف ليلة وليلة "عروس البحور".

وأخرج مسرحيتي "ملاعيب" و"زكي غبي جدا". وتضم قائمة أعماله أيضا مسلسل "التخطيط الحلزوني"، "المسحراتي"، "بياع المواويل"، "البحث عن شمندل"، "مدينه الأبواب المسحورة"، "عفوا هذا حقي" و"هو وغيره".

يشار إلى أن محمد عبد النبي من مواليد الثامن عشر من شهر أكتوبر عام 1951 ميلادي، وتخرج من معهد السينما في مصر سنة 1982، عقب حصوله على ليسانس دار العلوم من جامعة القاهرة.

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