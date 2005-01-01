وزير خارجية أمريكا: إيران على بعد أسابيع من امتلاكها مواد لسلاح نووي

واشنطن /سما/

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينك، أن إيران ربما تكون على بعد أسابيع من امتلاك مواد لسلاح نووي إذا واصلت خرق الاتفاق النووي.

يأتي ذلك عقب مطالبة بلينكن إيران بالعودة للالتزام باتفاقها النووي قبل أن تقوم واشنطن بذلك.

وشدد بلينكن، على سياسة الرئيس جو بايدن المتمثلة في أنه "إذا عادت إيران للالتزام الكامل بتعهداتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فستفعل الولايات المتحدة نفس الشيء".

وأشار إلى أنه إذا عادت إيران للالتزام بالاتفاق، فستسعى واشنطن، لبناء "اتفاق أطول وأقوى" يتناول مسائل أخرى "صعبة للغاية".

وتابع إن "إيران متوقفة عن الالتزام على عدد من الأصعدة وستستغرق عودتها، إن هي قررت أن تفعل، بعض الوقت ثم سيستغرق منا تقييم ما إن كانت تفي بالتزاماتها بعض الوقت".

وكانت الولايات المتحدة انسحبت في العام 2018 بشكل أحادي الجانب من الاتفاق النووي، فيما عملت طهران تباعا على خفض التزاماتها بموجب الاتفاق.