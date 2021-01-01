يعلون يعلن انسحاب حزبه من المشاركة بالانتخابات

القدس المحتلة /سما/

أعلن رئيس حزب "تيليم"، ووزير الجيش السابق موشيه يعلون، عن انسحابه وحزبه من سباق الانتخابات القادمة للكنيست.



وقال يعلون وفق القناة 7 العبرية: آمنت أني بترشحي ضمن تيليم سنوسع من معسكر التغيير، لكن يبدو أن توقعاتي لم تكن في مكانها، وفي الواقع السياسي الحالي، الصراع لأجل التغيير يلزمني وحزبي ألا نترشح في الانتخابات".



وكان يعلون ضم المحامي أيمن أبو ريا من سخنين لحزبه، ثم أقصاه بدعوى أنه مشتبه بقضايا فساد، ثم رشح الناشطة آمال أبو القوم من النقب.



وكان يعلون قد خاض الانتخابات الماضية ضمن تحالف "كاحول لفان" مع غانتس ولابيد واشكنازي.