موريتانيا تُحرّم التطبيع مع إسرائيل

القدس المحتلة /سما/

صدر 200 من العلماء والأئمة الموريتانيين فتوى تحرم التطبيع مع إسرائيل وتعتبر العلاقة معها كونها محتلة لأرض فلسطين والقدس وأكنافها محرمة ولا تجوز بأي حال، وفق وكالات.



وأكد الموقعون على الفتوى في ندوة نظموها مساء الأحد بجامع التوفيق بنواكشوط "أن التطبيع مساندة ودعم كامل للإسرائيليين على كافة ما يقومون به من حصار وقتل وتدمير ولا يمت إلى الصلح بصلة".



وخلص العلماء والأئمة إلى أن التطبيع حرام من أعظم المحرمات، معتبرين أن واقع التطبيع موالاة، وموادّة، وتحالف مع إسرائيل وتعاون معها في مجالات مختلفة ضد الإسلام والمسلمين.



ودعا العلماء حكومة بلادهم إلى الالتزام بما سبقت أن أعلنت من أنها لا تعتزم التطبيع مع إسرائيل.



يذكر أن موريتانيا قطعت علاقاتها مع إسرائيل في 2009.



وكانت مصادر إسرائيلية وأمريكية كشفت أن موريتانيا وإندونيسيا تعتزمان الالتحاق بركب التطبيع بعد الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.