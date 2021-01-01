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كاتس يخالف موقف الصحة ويطالب بفتح التجارة

الإثنين 01 فبراير 2021 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس يخالف موقف الصحة ويطالب بفتح التجارة



القدس المحتلة /سما/

خالف وزير المالية يسرائيل كاتس موقف وزارة الصحة وأكد على وجوب إعادة فتح المصالح التجارية بأكملها مع انتهاء فترة الإغلاق الصحي في إسرائيل.
 
واعتبر كاتس وفق قناة كان العبرية أن المصالح التجارية ليست مصدرا لانتقال الفيروس بل مصدر دخل.
 
ورفض ما قاله نائب وزير الصحة يوآف كيش إن الإغلاق أنقذ حياة حوالي ألفي شخص ومنع زيادة وزيرة تفشي الفيروس.
 
وانتقد كاتس أداء وزارة الصحة، مبينا أنها لم تستعد بشكل جيد لمواجهة الصورة الوبائية رغم أنه تم رفع عدد الأطباء إلى 600، وتخصيص 20 مليار شيكل.
 
من جانبها اتهمت وزارة الصحة كاتس بعدم رصد كافة الأموال اللازمة لها في هذه الحالة الخطيرة .

#يسرائيل كاتس #اسرائيل #الاغلاق الشامل #فيروس كورونا

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