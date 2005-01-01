وزير الاستخبارات الإسرائيلي يكشف: هذا ما اتفقنا عليه مع السودان

القدس المحتلة /سما/

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين إنه خلال زيارته إلى السودان الأسبوع الماضي وقع على مذكرة تفاهم مع الجانب السوداني في مجال المخابرات والأمن.

وأضاف كوهين للقناة 7 العبرية: نرى أن الاستقرار الإقليمي ينمو وهو في المصلحة المشتركة للدول، والحرب على المتطرفين، والمنظمات الارهابية مشتركة بين جميع الاحزاب واتفقنا على التعاون الاستخباري.



وأشار إلى أن التقدم نحو التطبيع مع السودان كان بسبب تغيير الحكومة هناك، عندما أصبح النظام مواليا للغرب، وبعد أن رفعتهم الولايات المتحدة رفعتهم من قائمة الدول المؤيدة للإرهاب.