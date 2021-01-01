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فيديو: إجراء سلسلة تجارب على نسخة متطورة من القبة الحديدية

الإثنين 01 فبراير 2021 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: إجراء سلسلة تجارب على نسخة متطورة من القبة الحديدية



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن استكمال  سلاح الجو، سلسلة تجارب لتطوير منظومة القبة الحديدية.

وقال الجيش، في بيان : "إنّ التجارب أجريت من قاعدة لسلاح الجو في منطقة الوسط، وتحت مسؤولية إدارة تطوير الوسائل القتالية في الجيش، وشركة الصناعات العسكرية "رفائيل"، وتم الإعلان عن نجاح التجارب".

وأضاف أنّه تم تنفيذ تجربة اعتراض صاروخي لنسخة جديدة من منظومة القبة الحديدية، إلى جانب تجربة عدة سيناريوهات ستتأقلم معها المنظومة في أي مواجهة مستقبلية براً وبحراً.


 
وأشار إلى أنّه من المتوقع استيعاب النسخة المطورة من المنظومة في سلاح الجو، ونصبه فيما بعد على السفن الحربية "ساعر6"؛ لتعزيز قدراتها الدفاعية.

#الاحتلال الاسرائيلي #القبة الحديدية

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