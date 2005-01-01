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الصين: القاء القبض على 80 شخصا بسبب إنتاجهم لقاحات "زائفة"

الإثنين 01 فبراير 2021 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين: القاء القبض على 80 شخصا بسبب إنتاجهم لقاحات "زائفة"



وكالات / سما /

ألقت السلطات الصينية القبض على 80 شخصا، للاشتباه في إنتاجهم لقاحات "زائفة" مضادة لفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الاثنين.

وقالت "شينخوا" إن الاشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم كانوا يقومون بتعبئة محلول ملحي لبيعه كلقاح، منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

وتمت مصادرة 3000 جرعة لقاح، بعد شن عمليات مداهمة في العديد من المواقع بأنحاء البلاد.

وقد طورت الصين عددا من اللقاحات الخاصة بها، حيث حددت حكومة بكين هدفا لإعطاء اللقاح لـ50 مليون شخص بحلول منتصف شباط/فبراير الجاري.

#لقاحات #كورونا #كوفيد 19 #الصين

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