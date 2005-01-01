  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"هآرتس": الشهر الماضي هو الأسوأ في إسرائيل منذ بداية جائحة كورونا

الإثنين 01 فبراير 2021 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هآرتس": الشهر الماضي هو الأسوأ في إسرائيل منذ بداية جائحة كورونا



القدس المحتلة / سما /

 قالت صحيفة "هآرتس الإسرائيلية إن شهر كانون الثاني/يناير المنصرم يعد الشهر الأسوأ على إسرائيل منذ انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أن 1430 شخصا توفوا الشهر الماضي، وهو الرقم الأعلى من حيث عدد الوفيات.

وأرجع مراقبون، حسب الصحيفة، سبب ارتفاع عدد الإصابات في الشهر نفسه رغم حالة الإغلاق إلى دخول طفرات جديدة من الفيروس، خاصة الجنوب افريقية التي أصابت العشرات، في حين شكل المصابون بالطفرة البريطانية نحو 60 إلى 70% من عدد المصابين المسجل يوميا في الأسبوعين الماضيين.

وحسب وزارة الصحة الإسرائيلية فإن العدد التراكمي للمصابين وصل صباح اليوم إلى 646277، والوفيات إلى 4796.

_

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل مقتل زينة كنجو عارضة الأزياء اللبنانية على يد زوجها وآخر ما كتبته عنه !

مشاهدة مباراة الدنمارك والسويد بث مباشر نهائي كأس العالم لكرة اليد 2021

وزير الحرب الاسرائيلي "بيني غانتس" يظهر على قناة عربية مهددًا حماس بغزة ..!

مالية غزة تعلن عن موعد والية صرف رواتب موظفي القطاع العام

السفير القطري محمد العمادي يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/إيرز

الكشف عن أسباب تأجيل جلسات الحوار الوطني بشأن الانتخابات في القاهرة

تيار الإصلاح في حركة فتح يستقبل مساعدات مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الإماراتي

الأخبار الرئيسية

شمالي

غزة : شمالي يكشف عن ملفات هامة بشأن الدعم المالي والغذائي والتوظيف في الأونروا..

2005

أبو كرش: رئيس الوزراء وقع بمغالطات قانونية في ملف تفريغات 2005

اشتية يتحدث عن رواتب موظفي السلطة في غزة و ملفي تفريغات 2005 و التقاعد المالي

الصحة: فلسطين تسجل 11 وفاة و586 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أحدثت بلبلة.. تصريحات متضاربة لـ"قادة حماس" حول جلسات الحوار الوطني في القاهرة