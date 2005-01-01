"هآرتس": الشهر الماضي هو الأسوأ في إسرائيل منذ بداية جائحة كورونا

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "هآرتس الإسرائيلية إن شهر كانون الثاني/يناير المنصرم يعد الشهر الأسوأ على إسرائيل منذ انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أن 1430 شخصا توفوا الشهر الماضي، وهو الرقم الأعلى من حيث عدد الوفيات.

وأرجع مراقبون، حسب الصحيفة، سبب ارتفاع عدد الإصابات في الشهر نفسه رغم حالة الإغلاق إلى دخول طفرات جديدة من الفيروس، خاصة الجنوب افريقية التي أصابت العشرات، في حين شكل المصابون بالطفرة البريطانية نحو 60 إلى 70% من عدد المصابين المسجل يوميا في الأسبوعين الماضيين.

وحسب وزارة الصحة الإسرائيلية فإن العدد التراكمي للمصابين وصل صباح اليوم إلى 646277، والوفيات إلى 4796.

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